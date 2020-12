Pagelle Sassuolo Milan | Leao e Theo Hernandez travolgenti | male Toljan VOTI

(Di domenica 20 dicembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:(4-2-3-1): Consigli 6;5 (61? Muldur 6), Marlon 5,5, G. Ferrari 6, Rogerio 5 (Kyriakopoulos 6); Bourabia 5,5, Lopez 5; Berardi 6, Djuricic 5,5 (57? Boga 6), Traoré 6 (85? Obiang SV); Defrel 5 (46? Caputo 5). A disposizione: Pegolo, Chiriches, Ayhan, Peluso, Magnanelli, Raspadori, Haraslin. All.: De Zerbi(4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Kalulu 6,5, Romagnoli ...

Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri che tengono il passo del Milan in classifica: Hakimi deciviso, Provedel distratto. Le pagelle per il fantacalcio La partita del Meazza – prima assoluta nell ...Un Jolly d’oro per Stefano Pioli che con lui in campo sembra avere più certezze. (79' Castillejo 6: Cerca di tenere il Sassuolo nella propria metà campo e ci riesce). Çalhanoglu 6,5: In crescita ...