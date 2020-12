LIVE Lazio-Napoli, Serie A calcio in DIRETTA: match delicato all’Olimpico (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 La Lazio recupera Francesco Acerbi nella difesa a tre ma Simone Inzaghi perde all’ultimo Joaquin Correa: accanto a Ciro Immobile c’è Felipe Caicedo. Titolare Escalante a centrocampo. 19.51 LE PANCHINE DELLE SQUADRE!Lazio: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Correa, Muriqi.Napoli:Meret, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente. 19.48 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI! Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. InzaghiNapoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.53 Larecupera Francesco Acerbi nella difesa a tre ma Simone Inzaghi perde all’ultimo Joaquin Correa: accanto a Ciro Immobile c’è Felipe Caicedo. Titolare Escalante a centrocampo. 19.51 LE PANCHINE DELLE SQUADRE!: Strakosha, Alia, Hoedt, Patric, Armini, Franco, Adeagbo, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Correa, Muriqi.:Meret, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente. 19.48 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; ...

