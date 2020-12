LIVE Canelo Alvarez-Callum Smith in DIRETTA: il messicano domina ai punti. “Golovkin? Non ho paura” (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Canelo Alvarez Canelo Alvarez: “QUESTA E’ LA MIA ERA. SE LA GENTE VUOLE CHE SFIDI Golovkin, NON MI TIRO INDIETRO” 6.39 Grazie per averci seguito e buona giornata. Un saluto sportivo. 6.33 “Ho fatto un grande lavoro dopo 13 mesi senza combattere contro un ottimo pugile come Smith. Ringrazio la gente che è qui e mi dà un grande appoggio. Questa è l’era di Canelo. Ho dimostrato forza, rapidità, senso della distanza. Ho fatto il mio lavoro. Smith è molto forte, lo rispetto tanto. Ma se sono il miglior pugile pound for pound, c’è una ragione…Come supermedio mi sento davvero bene, non ho problemi di peso. Mi sento forte, l’ho dimostrato. Mi sento più ... Leggi su oasport (Di domenica 20 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI: “QUESTA E’ LA MIA ERA. SE LA GENTE VUOLE CHE SFIDI, NON MI TIRO INDIETRO” 6.39 Grazie per averci seguito e buona giornata. Un saluto sportivo. 6.33 “Ho fatto un grande lavoro dopo 13 mesi senza combattere contro un ottimo pugile come. Ringrazio la gente che è qui e mi dà un grande appoggio. Questa è l’era di. Ho dimostrato forza, rapidità, senso della distanza. Ho fatto il mio lavoro.è molto forte, lo rispetto tanto. Ma se sono il miglior pugile pound for pound, c’è una ragione…Come supermedio mi sento davvero bene, non ho problemi di peso. Mi sento forte, l’ho dimostrato. Mi sento più ...

Aspettiamo il verdetto dei giudici, ma non vi sono dubbi: Saul Alvarez, detto 'Canelo', è il nuovo campione del mondo dei supermedi delle categorie WBA e WBC.

