L’ex moglie di Raffaele Casamonica: “Io pago tu fai come dico io”, anni di maltrattamenti (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è una realtà che quasi tutti i romani conoscono ma che nessuno riesce a estirpare: quella dei Casamonica. L’ultima richiesta d’aiuto per scongiurare le pressioni di questa famiglia arriva dalL’ex moglie di Raffaele Casamonica, che accusa l’ormai ex marito di violenze, abusi e minacce. Non è una storia tratta da Suburra eppure ci si avvicina, Raffaele Casamonica, figlio del capoclan Ferruccio, già condannato al carcere per associazione mafiosa nel filone che riguarda il caso Gramigna, ora rischia una pena aggiuntiva ad 8 anni di reclusione per maltrattamenti prolungati e violenze sessuali nei confronti della moglie. Leggi anche: Choc a Valmontone: ragazzina violentata dal ‘branco’ alla Stazione in pieno giorno Violenze e minacce per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 dicembre 2020) C’è una realtà che quasi tutti i romani conoscono ma che nessuno riesce a estirpare: quella dei. L’ultima richiesta d’aiuto per scongiurare le pressioni di questa famiglia arriva daldi, che accusa l’ormai ex marito di violenze, abusi e minacce. Non è una storia tratta da Suburra eppure ci si avvicina,, figlio del capoclan Ferruccio, già condannato al carcere per associazione mafiosa nel filone che riguarda il caso Gramigna, ora rischia una pena aggiuntiva ad 8di reclusione per maltrattamenti prolungati e violenze sessuali nei confronti della. Leggi anche: Choc a Valmontone: ragazzina violentata dal ‘branco’ alla Stazione in pieno giorno Violenze e minacce per ...

CorriereCitta : L'ex moglie di Raffaele #Casamonica: 'Io pago tu fai come dico io', anni di #maltrattamenti - GuardaCheVideo : Il marito se ne va con l'amante: l'ex moglie si vendica tappezzando il loro quartiere con dei manifesti - greatb312 : Vi GIURO A QUESTO PUNTO NON SO SE INVIDIO DI PIÙ L’EX MOGLIE DI TOMMY DURATA UNA NOTTE O GIULIA CHE HA ??????#GFVIP - fisco24_info : Divorzio, l’assegno si deduce anche se l’ex risiede all’estero: La risposta a interpello 598 delle Entrate: l’ex mo… - whoviansoul : @BlueFab_ In pratica l’ex moglie di PM rilasciò questa dichiarazione che lui una volta si incazzò tantissimo in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex moglie Kobe Bryant: la moglie Vanessa portata in tribunale dalla madre. «Ho fatto la tata, voglio essere pagata» Corriere della Sera