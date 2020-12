Il Torino non sa proprio vincere: Soriano risponde a Verdi, è 1-1 (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Torino non riesce ad ottenere la tanto agognata vittoria che risolleverebbe la stagione e la classifica che è sempre più pericolosa. I granata impattano 1-1 con il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Accade tutto nella ripresa. Torino in vantaggio al 69? con Verdi, che aveva sostituito alla mezz’ora Bonazzoli e grande ex della gara. Al 78? la risposta di Soriano per gli uomini di Mihajlovic. Un pareggio che serve più ai felsinei che mantengono le distanze dalla zona retrocessione, e proprio dal Torino. I granata infatti salgono a 7 punti, sempre al penultimo posto (agganciato momentaneamente il Genoa). Il Bologna sale a 14, al momento abbastanza tranquillo. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilnon riesce ad ottenere la tanto agognata vittoria che risolleverebbe la stagione e la classifica che è sempre più pericolosa. I granata impattano 1-1 con il Bologna allo Stadio Olimpico Grande. Accade tutto nella ripresa.in vantaggio al 69? con, che aveva sostituito alla mezz’ora Bonazzoli e grande ex della gara. Al 78? la risposta diper gli uomini di Mihajlovic. Un pareggio che serve più ai felsinei che mantengono le distanze dalla zona retrocessione, edal. I granata infatti salgono a 7 punti, sempre al penultimo posto (agganciato momentaneamente il Genoa). Il Bologna sale a 14, al momento abbastanza tranquillo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Torino non Caso Ream: “Non un errore, ma una scelta volontaria e deliberata” La Stampa Il gol dell’ex è legge a Torino: 1-1

Finisce in parità la sfida fra Torino e Bologna: entrambi i marcatori, Simone Verdi e Roberto Soriano, hanno vestito per un periodo la maglia dell'avversario di giornata.

