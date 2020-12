Covid, in calo il numero delle nuove vittime: sono 352 (ieri 553). I DATI (Di domenica 20 dicembre 2020) Dai DATI del bollettino del ministero della Salute emerge che i morti in 24 ore diminuiscono rispetto al 19 dicembre e al 18 dicembre (674). Il rapporto fra nuovi positivi e tamponi giornalieri sale all’11% (ieri 9,2%). Prosegue la diminuzione delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 2.743 (-41), con 121 nuovi ingressi Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 dicembre 2020) Daidel bollettino del ministero della Salute emerge che i morti in 24 ore diminuiscono rispetto al 19 dicembre e al 18 dicembre (674). Il rapporto fra nuovi positivi e tamponi giornalsale all’11% (9,2%). Prosegue la diminuzionepersone ricoverate in terapia intensiva:2.743 (-41), con 121 nuovi ingressi

divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: Sono 137.420 i tamponi per il #coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Sono 137.420 i tamponi per il #coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - SkyTG24 : Covid, in calo il numero delle nuove vittime: sono 352 (ieri 553). I DATI - immediatonet : ?? Emergenza #Covid Italia: oltre 15mila nuovi casi e 352 morti. In calo il numero di pazienti in terapia intensiva - ilTorineseNews : Covid: nell’ultimo bollettino 890 contagi, 29 vittime e ricoveri in calo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo Covid: lieve calo nuovi contagi Calabria (+207), 7 vittime Agenzia ANSA Finalmente in calo il numero di morti

Tre i comaschi deceduti in un giorno. In città superata la soglia delle 200 vittime. Sono stati 129 i casi positivi registrati ieri. Scende ulteriormente la pressione sugli ospedali Covid: tre decessi ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 20 dicembre: 15.104 nuovi casi su 137.420 tamponi. I morti sono 352

LOMBARDIA Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 1.795 nuovi casi di coronavirus, e 49 vittime. Lo comunica il ministero della Salute. In Alto Adige oggi sono stati comunicati 316 ...

Tre i comaschi deceduti in un giorno. In città superata la soglia delle 200 vittime. Sono stati 129 i casi positivi registrati ieri. Scende ulteriormente la pressione sugli ospedali Covid: tre decessi ...LOMBARDIA Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 1.795 nuovi casi di coronavirus, e 49 vittime. Lo comunica il ministero della Salute. In Alto Adige oggi sono stati comunicati 316 ...