Arsenal ancora k.o., Arteta: “Io in bilico? Sì, sento pressione. Perdiamo per colpa nostra e non per meriti degli avversari” (Di domenica 20 dicembre 2020) Crisi nera, anzi nerissima in casa Arsenal. Altra sconfitta in campionato contro l'Everton e record negativo per i Gunners guidati da Mikel Arteta. L'allenatore dei londinesi si è ritrovato a commentare, come riporta Metro, l'ennesima prestazione incolore dei suoi che ha portato ad un altro k.o., questa volta contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Situazione che potrebbe diventare insostenibile con la posizione del manager ex Manchester City sempre più in bilico.Arteta a rischiocaption id="attachment 1066719" align="alignnone" width="760" Arsenal Arteta (getty images)/caption"Se mi sento sotto pressione per la mia posizione? Sì, ovviamente è una situazione davvero complicata. Ma sono molto incoraggiato da quello che vedo dai giocatori. Sia loro che io ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Crisi nera, anzi nerissima in casa. Altra sconfitta in campionato contro l'Everton e record negativo per i Gunners guidati da Mikel. L'allenatore dei londinesi si è ritrovato a commentare, come riporta Metro, l'ennesima prestazione incolore dei suoi che ha portato ad un altro k.o., questa volta contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Situazione che potrebbe diventare insostenibile con la posizione del manager ex Manchester City sempre più ina rischiocaption id="attachment 1066719" align="alignnone" width="760"(getty images)/caption"Se misottoper la mia posizione? Sì, ovviamente è una situazione davvero complicata. Ma sono molto incoraggiato da quello che vedo dai giocatori. Sia loro che io ...

ItaSportPress : Arsenal ancora k.o., Arteta: 'Io in bilico? Sì, sento pressione. Perdiamo per colpa nostra e non per meriti degli a… - CriticoMilanist : Giampaolismo che espolde in tutta Europa. Vi ridico il fatto che il calcio ha preso la strada dell'altro pressing,… - ClockEndItalia : Ancora una volta la sfortuna si mette di mezzo, con l'infortunio di Pierre-Emerick Aubameyang proprio quando il gab… - 27Giacomo : @esistenzialinte Questi che si vagano addosso per 2 passaggi di fila sono un male, ricordo ancora i post dopo un go… - jflvming : Il Chelsea si è preso un nuovo portiere, così di botto, senza senso. Ed intanto l’arsenal ha ancora il palo della l… -