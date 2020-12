Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2020 ore 13:30 (Di sabato 19 dicembre 2020) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2020 ORE 13:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA CASILINA A LAURENTINA NUOVAMENTE UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CAUSA CODE TRA OSTIA ANTICA E LA STAZIONE LIDO CENTRO IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA VIA FLAMINIA NUOVA NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO DISAGI E CODE ANCHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA CALVOSA LA MADONNA DELLA NEVE NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020)DEL 19 DICEMBREORE 13:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE SUL QUALE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA CASILINA A LAURENTINA NUOVAMENTE UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE CAUSA CODE TRA OSTIA ANTICA E LA STAZIONE LIDO CENTRO IN DIREZIONE OSTIA CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE AL MOMENTO SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E LA VIA FLAMINIA NUOVA NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA NOMENTANA TRA VIA DI SANT’ALESSANDRO E VIALE KANT SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA NELLE DUE DIREZIONI TRA PANTANO E FINOCCHIO DISAGI E CODE ANCHE SULLA 156 DEI MONTI LEPINI TRA VIA CALVOSA LA MADONNA DELLA NEVE NUOVAMENTE NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO SUI TRENI: SULLA LINEA ...

