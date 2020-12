Via XX Settembre sorvegliata speciale Ingressi contingentati nel pomeriggio (Di sabato 19 dicembre 2020) Via XX Settembre contingentata. Oggi e domenica pomeriggio si potrà entrare in un numero limitato: è quanto deciso ieri dal Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell’ordine. A contingentare gli Ingressi la polizia locale. Il prefetto: «Controlli rigorosi». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 19 dicembre 2020) Via XXcontingentata. Oggi e domenicasi potrà entrare in un numero limitato: è quanto deciso ieri dal Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell’ordine. A contingentare glila polizia locale. Il prefetto: «Controlli rigorosi».

