Terremoto in Usa, magnitudo a 5.0 in Alaska: i dettagli della scossa (Di sabato 19 dicembre 2020) Terremoto in Usa, in Alaska scossa del quinto grado della scala Richter quando in Italia erano da poco passate l’una di notte Getty Imagesscossa negli Stati Uniti. Quando in Italia erano le 01.10, a Sand Point, in Alaska (le ore 15.10), c’è stato un Terremoto di magnitudo 5.0 della scala Richter. La profondità rilevata è stata di 35.2 Km. Quell’area è conosciuta come Anello del fuoco perché è molto soggetta a movimenti tellurici. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luigi Lo Cascio, il padre: un lutto con cui fare ancora i conti Ck12 Giornale. Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020)in Usa, indel quinto gradoscala Richter quando in Italia erano da poco passate l’una di notte Getty Imagesnegli Stati Uniti. Quando in Italia erano le 01.10, a Sand Point, in(le ore 15.10), c’è stato undi5.0scala Richter. La profondità rilevata è stata di 35.2 Km. Quell’area è conosciuta come Anello del fuoco perché è molto soggetta a movimenti tellurici. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Luigi Lo Cascio, il padre: un lutto con cui fare ancora i conti Ck12 Giornale.

MicheleManescal : @du00 @Giuly_viola84 In media siamo avanti a tutti, anche agli USA che sono 360 milioni di abitanti. Comunque per l… - EureosCriss : RT @GabrieleAdinolf: Sono in questi giorni a pochi chilometri dal centro del #Terremoto. Nessuno se n'è accorto. Anche su questo si usa la… - Simo07827689 : RT @Davidattico: @MarcellaNIESP Mi sembra ci siano tutti i presupposti 1) #Terremoto che non avveniva da almeno 500 anni a #Milano 2) #Bide… - GabrieleAdinolf : Sono in questi giorni a pochi chilometri dal centro del #Terremoto. Nessuno se n'è accorto. Anche su questo si usa… - Davidattico : @MarcellaNIESP Mi sembra ci siano tutti i presupposti 1) #Terremoto che non avveniva da almeno 500 anni a #Milano 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Usa Scossa di terremoto: l'epicentro a Pero, nel Milanese Corriere di Como Terremoto in Usa, magnitudo a 5.0 in Alaska: i dettagli della scossa

Terremoto in Usa, in Alaska scossa del quinto grado della scala Richter quando in Italia erano da poco passate l’una di notte Scossa negli Stati Uniti. Quando in Italia erano le 01.10, a Sand Point, ...

Vaccino anti Covid Moderna, via libera della Fda in Usa: può essere somministrato a chi ha più di 18 anni

La Food and Drug Administration (Fda), l’autorità americana del farmaco, ha autorizzato ufficialmente la distribuzione negli Stati Uniti di un secondo vaccino anti Covid, quello di Moderna. Lo rende n ...

Terremoto in Usa, in Alaska scossa del quinto grado della scala Richter quando in Italia erano da poco passate l’una di notte Scossa negli Stati Uniti. Quando in Italia erano le 01.10, a Sand Point, ...La Food and Drug Administration (Fda), l’autorità americana del farmaco, ha autorizzato ufficialmente la distribuzione negli Stati Uniti di un secondo vaccino anti Covid, quello di Moderna. Lo rende n ...