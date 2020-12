Setti su Juric: “A volte si lascia trascinare. Le plusvalenze ci fanno sopravvivere nel modo giusto” (Di sabato 19 dicembre 2020) Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina, commentando anche le parole di Juric sulla filosofia del club: “Sono soddisfattissimo e sarei bugiardo a dire il contrario, per essere arrivati dove siamo non credo sia fortuna, quanto il lavoro del mister e della società. La salvezza passa da questo agonismo. Le parole di Juric? Non ci ho parlato ma lo conosco e purtroppo o per fortuna è così, a volte si lascia trascinare. Sopravviviamo nel modo giusto grazie alle plusvalenze, e credo sia d’accordo con noi: la questione è l’onestà di cosa diciamo e dei programmi, e su quello sono tranquillo. La catena è molto corta tra me, lui e il direttore: il momento è particolare, noi non siamo un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Maurizio, presidente del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina, commentando anche le parole disulla filosofia del club: “Sono soddisfattissimo e sarei bugiardo a dire il contrario, per essere arrivati dove siamo non credo sia fortuna, quanto il lavoro del mister e della società. La salvezza passa da questo agonismo. Le parole di? Non ci ho parlato ma lo conosco e purtroppo o per fortuna è così, asi. Sopravviviamo nelgrazie alle, e credo sia d’accordo con noi: la questione è l’onestà di cosa diciamo e dei programmi, e su quello sono tranquillo. La catena è molto corta tra me, lui e il direttore: il momento è particolare, noi non siamo un ...

