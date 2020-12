Sci di fondo: Nadine Faehndrich, prima vittoria in carriera nella sprint di Dresda. Lucia Scardoni sesta (Di sabato 19 dicembre 2020) Nadine Faehndrich piazza il suo primo sigillo in carriera in Coppa del Mondo. La venticinquenne svizzera, dopo diverse buone prestazioni e tre podi precedenti, mette per la prima volta i suoi sci davanti a quelli di tutte le altre nella sprint a tecnica libera sotto il sole di Dresda, in Germania. La svizzera, dopo aver controllato con agilità nei quarti e in semifinale, si è imposta in una battagliera finale, nella quale è riuscita a precedere l’americana Sophie Caldwell, staccata di 32 centesimi rispetto al 2’38?52 della vincitrice. Terza, sul filo di lana e a tre centesimi dalla statunitense, la slovena Anamarija Lampic, una delle migliori interpreti della specialità anche in presenza (non contemplata oggi) del blocco scandinavo. In finale anche ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)piazza il suo primo sigillo inin Coppa del Mondo. La venticinquenne svizzera, dopo diverse buone prestazioni e tre podi precedenti, mette per lavolta i suoi sci davanti a quelli di tutte le altrea tecnica libera sotto il sole di, in Germania. La svizzera, dopo aver controllato con agilità nei quarti e in semifinale, si è imposta in una battagliera finale,quale è riuscita a precedere l’americana Sophie Caldwell, staccata di 32 centesimi rispetto al 2’38?52 della vincitrice. Terza, sul filo di lana e a tre centesimi dalla statunitense, la slovena Anamarija Lampic, una delle migliori interpreti della specialità anche in presenza (non contemplata oggi) del blocco scandinavo. In finale anche ...

Quindicesima vittoria per Pellegrino, che batte di 0.53 il britannico Young, protagonista di una rimonta eccezionale dopo aver rotto un bastoncino. Terzo Retivykh a 0.91 ...

Federico Pellegrino vince la sprint a tecnica libera di Dresda, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci di fondo. Fantastico successo per l’azzurro, che dopo essersi qualificato alla finale ...

