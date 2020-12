Sbagliano data e il dpcm 'ammazza Natale' è valido dal 2021. La gaffe 'ricorretta' in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 19 dicembre 2020) E' sufficiente entrare nel sito istituzionale e orientarsi sulla pagina della Gazzetta Ufficiale per notare il macro errore. Il documento'Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi ... Leggi su lavocedeltrentino (Di sabato 19 dicembre 2020) E' sufficiente entrare nel sito istituzionale e orientarsi sulla pagina dellaper notare il macro errore. Il documento'Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi ...

GinottoG8 : RT @adolfo_urso: Italiani reclusi in casa proprio nelle feste di #Natale, con un #Dpcm confuso e contraddittorio in cui sbagliano persino l… - patriziagatto3 : RT @adolfo_urso: Italiani reclusi in casa proprio nelle feste di #Natale, con un #Dpcm confuso e contraddittorio in cui sbagliano persino l… - FratellidItalia : RT @adolfo_urso: Italiani reclusi in casa proprio nelle feste di #Natale, con un #Dpcm confuso e contraddittorio in cui sbagliano persino l… - carmenvanetti1 : RT @adolfo_urso: Italiani reclusi in casa proprio nelle feste di #Natale, con un #Dpcm confuso e contraddittorio in cui sbagliano persino l… - Andyphone : RT @adolfo_urso: Italiani reclusi in casa proprio nelle feste di #Natale, con un #Dpcm confuso e contraddittorio in cui sbagliano persino l… -