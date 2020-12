Recovery: Zingaretti, 'approvare presto bozza, poi confronto in Parlamento e nel Paese' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Per ricostruire fiducia bisogna approvare presto la bozza del Next Generation Eu, avviare il percorso parlamentare e coinvolgere il Paese nelle scelte strategiche sul futuro. Non vogliamo tornare all'Italia pre covid. Troppe disuguaglianze, di genere, sociali e generazionali, poca competitività, disprezzo del pianeta". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb. "Abbiamo l'occasione di realizzare un nuovo patto italiano fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale per crescere meglio e creare lavoro. Ma serve coraggio, innovazione, creatività e velocità, serve spirito di servizio. Bisogna distruggere l'ossessione dei tanti ‘io' e riscoprire la potenza del noi", afferma. "L'agenda della politica deve essere: scuola, ricerca, impresa, impresa, digitale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Per ricostruire fiducia bisognaladel Next Generation Eu, avviare il percorso parlamentare e coinvolgere ilnelle scelte strategiche sul futuro. Non vogliamo tornare all'Italia pre covid. Troppe disuguaglianze, di genere, sociali e generazionali, poca competitività, disprezzo del pianeta". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola, su Fb. "Abbiamo l'occasione di realizzare un nuovo patto italiano fondato sulla sostenibilità sociale e ambientale per crescere meglio e creare lavoro. Ma serve coraggio, innovazione, creatività e velocità, serve spirito di servizio. Bisogna distruggere l'ossessione dei tanti ‘io' e riscoprire la potenza del noi", afferma. "L'agenda della politica deve essere: scuola, ricerca, impresa, impresa, digitale, ...

