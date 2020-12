Raggi, oggi c'è la sentenza d'appello M5S diviso, Grillo è con lei (Di sabato 19 dicembre 2020) M5S col fiato sospeso nel giorno della sentenza del processo di appello che vede imputata la sindaca di Roma i, accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) M5S col fiato sospeso nel giorno delladel processo diche vede imputata la sindaca di Roma i, accusata di falso per la nomina di Renato Marra a capo dell'Ufficio direzione turismo. ...

virginiaraggi : Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento d… - virginiaraggi : Roma non smette mai di stupirci: è uno scrigno inesauribile di tesori. Oggi mostriamo, per la prima volta al mondo… - virginiaraggi : Oggi abbiamo visitato gli uffici dell’Anagrafe centrale di Roma Capitale, insieme alla ministra per l’Innovazione t… - FabioSeg61 : @romatoday @virginiaraggi Oggi i media beceri si scateneranno e appresso i giornali, ancora più beceri! Più Raggi e meno mafie! - GiancarloGarci6 : RT @virginiaraggi: Restituiamo a Roma il Mausoleo di Augusto in tutto il suo splendore. Oggi abbiamo presentato il grande intervento di rec… -