Parma-Juve 0-4 | poker bianconero con doppio Ronaldo 

La Juventus passa per 4-0 sul campo del Parma nell'anticipo serale della 13esima giornata della Serie A. I bianconeri calano il poker con Kulusevski (23?), Ronaldo (26? e 48?) e Morata (86?). La formazione di Pirlo, che domina il match dall'inizio alla fine, sale a 27 punti, ad una lunghezza dal Milan capolista che scende in campo domani. Il Parma resta a quota 12 e rischia di essere risucchiato nelle zone basse della classifica.

