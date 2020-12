Londra in lockdown duro per Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) A Natale, Londra sarà in lockdown duro. Questo è quanto dicono i media britannici, i quali riferiscono di una stretta imminente sulla capitale. Londra infatti entrerà in un nuovo livello di allerta anti Covid, chiamato “Tier 4”, che prevede lo “Stay at home” (il nostro, “rimanete a casa”) per le festività natalizie. Molto probabile che l’annuncio sarà dato direttamente dal premier Boris Johnson, il quale terrà un discorso alle ore 17 italiane. Le restrizioni stonano con la promessa effettuata nei giorni scorsi di un allentamento delle misure. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Asarà in. Questo è quanto dicono i media britannici, i quali riferiscono di una stretta imminente sulla capitale.infatti entrerà in un nuovo livello di allerta anti Covid, chiamato “Tier 4”, che prevede lo “Stay at home” (il nostro, “rimanete a casa”) per le festività natalizie. Molto probabile che l’annuncio sarà dato direttamente dal premier Boris Johnson, il quale terrà un discorso alle ore 17 italiane. Le restrizioni stonano con la promessa effettuata nei giorni scorsi di un allentamento delle misure.

