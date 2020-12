Lo sciroppo d’acero | perchè è meglio dello zucchero?

Leggi su giornal

(Di sabato 19 dicembre 2020) Loè un dolcificante naturale dal sapore dolce e intenso. Viene consumato soprattutto in Canada, paese che ne vanta la produzione, e negli Stati Uniti dove viene utilizzato soprattutto per dolcificare i waffles o i pancakes. Looltre ad essere un dolcificante possiede anche determinate proprietà benefiche e si dice che sia di aiuto nella lotta contro i chili di troppo. Tuttavia come può un dolcificante far perdere peso? Sembra un controsenso, giusto? In questo articolo cercheremo di rispondere a questa e ad altre curiosità riguardanti lo. Lo: cos’è e proprietà Ma che cos’è concretamente lodi acero, da cosa deriva? Come viene prodotto? Bene, lo ...