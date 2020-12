Le straordinarie virtù dell’acqua | l’idroterapia

Leggi su dilei

(Di sabato 19 dicembre 2020) Cos’è L’acqua e la stimolazione esercitata dall’acqua sul nostro organismo può portare a grandi benefici. Questeerano ben note ai greci e con la cultura termale dei Romani, la cura con l’acqua ha raggiunto la sua consacrazione a vera e propria terapia.rientra tra quelle discipline legate alla medicina integrata o alla medicina termale, non ancora inquadrate come protocolli sanitari, ma in ogni caso spesso consigliata da medici specializzati. La cultura tedesca ne conosce i benefici e la introduce nelle regole di profilassi. Si deve a Kneipp la scoperta degli effetti dell’alternanza acqua calda e acqua fredda per detossinare l’organismo attraverso la meccanica vasocostrizione/vasodilatazione. Per idroterapia infatti si intendono tutte quelle tecniche che impiegano l’uso esternoassociate a stimolazioni ...