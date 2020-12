I convocati di Inzaghi per il Genoa | si rivede Moncini

Leggi su anteprima24

Benevento – Sono 24 i calciatorida Filippoper la sfida in programma domani pomeriggio (ore 15) al Ciro Vigorito contro il. Nell'elenco si, al rientro dall'infortunio. Non c'è, come noto, il centrocampista Schiattarella che dovrà scontare un turno di stop a causa del rosso rimediato contro la Lazio. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba Centrocampisti: Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Ionita, Hetemaj Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio,, Sau, Iago Falque