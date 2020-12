Governo: sondaggio Ipsos, 'aumenta gradimento Conte, ma esecutivo arretra' (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Nello scenario politico di dicembre si evidenzia un dato inusuale, rappresentato dal calo di popolarità dell'esecutivo a fronte di una ripresa di apprezzamento per il presidente Conte. L'indice di gradimento del Governo, infatti, arretra di 3 punti rispetto a fine novembre, attestandosi a 49, il dato più basso dal conclamarsi della pandemia, mentre l'apprezzamento del premier (57) fa registrare un aumento di 2 punti, invertendo il trend negativo iniziato ad ottobre". E' quanto emerge dal sondaggio Ipsos mensile per il Corriere. Una percezione diversa tra la valutazione di Conte e quella dell'esecutivo dovuta al fatto che "si attribuisce più al Governo che al premier la responsabilità delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Nello scenario politico di dicembre si evidenzia un dato inusuale, rappresentato dal calo di popolarità dell'a fronte di una ripresa di apprezzamento per il presidente. L'indice didel, infatti,di 3 punti rispetto a fine novembre, attestandosi a 49, il dato più basso dal conclamarsi della pandemia, mentre l'apprezzamento del premier (57) fa registrare un aumento di 2 punti, invertendo il trend negativo iniziato ad ottobre". E' quanto emerge dalmensile per il Corriere. Una percezione diversa tra la valutazione die quella dell'dovuta al fatto che "si attribuisce più alche al premier la responsabilità delle ...

