Giro d'Italia 2021, quando la presentazion? Possibile percorso: partenza a Torino in dubbio, tornano Zoncolan e Tre Cime? (Di sabato 19 dicembre 2020) C'è grande attesa per conoscere il percorso del Giro d'Italia 2021, ma bisogna aspettare ancora un po' di tempo: la presentazione ufficiale della prossima Corsa Rosa è infatti stata rinviata di alcune settimane rispetto all'annunciata scadenza di metà gennaio. A svelarlo è stato Beppe Conti durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda su RaiSport. Gli organizzatori di RCS Sport devono ancora definire tutti i dettagli delle 21 tappa che animeranno la prima grande corsa a tappe della prossima stagione, in programma da sabato 8 a domenica 31 maggio. Nel frattempo si susseguono diverse anticipazioni e indiscrezioni sul tracciato, ma ci sono ancora comunque molti dubbi. Anche la sede della Grande partenza è diventata incerta: sembrava tutto sicuro per Torino e invece una ...

