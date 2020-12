Feste vietate ai figli over 14: la rabbia di genitori e nonni si scatena sui social (Di sabato 19 dicembre 2020) Che sarebbe stato un Natale diverso dagli altri per via della pandemia che stiamo affrontando da tempo questo si sapeva. Che ci sarebbero state ulteriori misure per arginare la diffusione del virus in vista delle festività anche. Ma ora, a distanza di mesi, siamo di nuovo alle prese con un Decreto che ha lasciato spazio alla confusione e…all’ironia. Perché se c’è una cosa certa è che gli italiani sanno come scherzare e come rendere leggero un periodo così delicato. Leggi anche: Natale, sì agli spostamenti verso le seconde case: ecco quando ci si potrà muovere E c’è un punto del nuovo decreto legge che più di tutti ha lasciato perplessi, uno di dubbia interpretazione e che tanto ha fatto chiacchierare (anche e soprattutto sui social): “Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Che sarebbe stato un Natale diverso dagli altri per via della pandemia che stiamo affrontando da tempo questo si sapeva. Che ci sarebbero state ulteriori misure per arginare la diffusione del virus in vista delle festività anche. Ma ora, a distanza di mesi, siamo di nuovo alle prese con un Decreto che ha lasciato spazio alla confusione e…all’ironia. Perché se c’è una cosa certa è che gli italiani sanno come scherzare e come rendere leggero un periodo così delicato. Leggi anche: Natale, sì agli spostamenti verso le seconde case: ecco quando ci si potrà mue E c’è un punto del nuovo decreto legge che più di tutti ha lasciato perplessi, uno di dubbia interpretazione e che tanto ha fatto chiacchierare (anche e soprattutto sui): “Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una ...

CorriereCitta : Feste vietate ai figli over 14: la rabbia di genitori e nonni si scatena sui social #14anni #DecretoNatale - lordpeto : @NicolinoBerti @Specialcla 'Restano vietate, ovviamente, le feste'. Bella, ci vediamo tutti per Natale, ma tristi, mi raccomano. - occhio_notizie : Feste vietate agli over 14; l'ironia del web - IdeInsorgenti : De Luca ci arriva prima del governo: vietati spostamenti tra piccoli comuni e vendita di alcolici durante le feste.… - MichelaBr76 : Feste di compleanno vietate??? Rendiamo speciale il giorno del compleanno del nostro Fantabambino/a?? Buffet, giochi… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste vietate Feste in zona rossa: chi possiamo invitare, cosa è consentito fare e cosa è vietato Libertà Spostamenti e cene nell'Italia a rischio Covid, ecco le regole per le feste

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 ...

Ecco il “Decreto Natale”. Spostamenti e cenone, le regole per le feste

In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e ... sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal ...

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 ...In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e ... sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste, ovvero dal ...