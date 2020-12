Dpcm Natale, quando entra in vigore? L’errore (già sistemato) sul sito ufficiale: 19/12/2021 (Di sabato 19 dicembre 2020) Un errore, già sistemato. Sul sito della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, secondo quanto riportato da Infosec.news e rilanciato da Dagospia, sarebbe stato fatto un errore grossolano in merito all’entrata in vigore del Dpcm natalizio (che – ricordiamo – porterà l’Italia ad essere zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 19 dicembre 2020) Un errore, già. Suldella Gazzettadella Repubblica Italiana, secondo quanto riportato da Infosec.news e rilanciato da Dagospia, sarebbe stato fatto un errore grossolano in merito all’ta indelnatalizio (che – ricordiamo – porterà l’Italia ad essere zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 L'articolo NewNotizie.it.

Giorgiolaporta : Dunque con il nuovo #Dpcm il cazzaro giallo ha smentito per la terza volta in un mese ciò che aveva promesso! Vi st… - LegaSalvini : ++ ?? MAI VISTA UNA SITUAZIONE SIMILE. IL DUO GIUSEPPI & ROCCO LETTERALMENTE MASSACRATO DAGLI ITALIANI NEI COMMENTI… - NicolaPorro : Tra poco #Conte presenterà il Dpcm di #Natale: sarà un disastro. Ma intanto vi consiglio di leggere questa lettera… - CORDESCOM : RT @Gianmar26145917: Comunque checché ne dicano #Conte e il #governocriminale io e le mie sorelle stiamo organizzando le feste natalizie...… - flo_flolady : RT @francescatotolo: Il reuccio #Conte “non consente”, “vieta”, “non manda la polizia in casa ma sono possibili controlli”. #Dpcm #zonaross… -