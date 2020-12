Dia confisca beni per 10 milioni a esponente emiliano della 'ndrangheta (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - La Direzione investigativa antimafia ha confiscato, in esecuzione del provvedimento emesso dal locale Tribunale su proposta del direttore della Dia, beni mobili ed immobili, per un valore complessivo stimato in circa 10 milioni e 500 mila euro, a Antonio Muto, 65 anni, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia. Muto, trasferitosi dal 1977 nel capoluogo emiliano, dove ha cointeressenze in imprese edili ed immobiliari, è stato arrestato il 28 gennaio 2015, nell'ambito dell'operazione “Aemilia”, insieme ad altre 202 persone, in quanto legato alla cosca di ‘ndrangheta Grande Aracri di Cutro (Crotone) operante nei territori di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Il decreto ha riguardato 75 immobili, tra cui una villetta di pregio a Reggio Emilia, ... Leggi su agi (Di sabato 19 dicembre 2020) AGI - La Direzione investigativa antimafia hato, in esecuzione del provvedimento emesso dal locale Tribunale su proposta del direttoreDia,mobili ed immobili, per un valore complessivo stimato in circa 10e 500 mila euro, a Antonio Muto, 65 anni, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia. Muto, trasferitosi dal 1977 nel capoluogo, dove ha cointeressenze in imprese edili ed immobiliari, è stato arrestato il 28 gennaio 2015, nell'ambito dell'operazione “Aemilia”, insieme ad altre 202 persone, in quanto legato alla cosca di ‘Grande Aracri di Cutro (Crotone) operante nei territori di Reggio Emilia, Parma, Modena e Piacenza. Il decreto ha riguardato 75 immobili, tra cui una villetta di pregio a Reggio Emilia, ...

