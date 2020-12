Daydreamer anticipazioni: EMRE lavorerà con… NIHAT? (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova svolta professionale per EMRE Divit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Appena scoprirà per caso che il genero è rimasto senza lavoro, NIHAT (Berat Yenilmez) parlerà infatti con la moglie Mevkibe (Ozlem Tokaslan) della questione e ventilerà l’ipotesi di ingaggiare l’uomo nella bottega di generi alimentari, almeno finché non avrà trovato un’occupazione più adeguata al suo titolo di studio. Fin da subito, Leyla (Oznur Serceler) non sarà però affatto d’accordo a procedere in tale maniera… Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: NIHAT e Mevkibe scoprono che EMRE non ha più un lavoro Se avete letto i nostri post precedenti sapete già che tutto inizierà quando Leyla mentirà ai suoi genitori al fine di coprire EMRE, già ... Leggi su tvsoap (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova svolta professionale perDivit (Birand Tunca) nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Appena scoprirà per caso che il genero è rimasto senza lavoro,(Berat Yenilmez) parlerà infatti con la moglie Mevkibe (Ozlem Tokaslan) della questione e ventilerà l’ipotesi di ingaggiare l’uomo nella bottega di generi alimentari, almeno finché non avrà trovato un’occupazione più adeguata al suo titolo di studio. Fin da subito, Leyla (Oznur Serceler) non sarà però affatto d’accordo a procedere in tale maniera…– Le Ali del Sogno, news:e Mevkibe scoprono chenon ha più un lavoro Se avete letto i nostri post precedenti sapete già che tutto inizierà quando Leyla mentirà ai suoi genitori al fine di coprire, già ...

tuttopuntotv : Cosa succede alle soap di Canale 5 a Natale? La programmazione durante le feste #daydreamer #anticipazioni… - redazionetvsoap : Can e Sanem tornano direttamente nel nuovo anno! #DayDreamer #Anticipazioni - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di… - redazionetvsoap : Piccolo equivoco ma... grosso bernoccolo? #DayDreamer #Anticipazioni - tuttopuntotv : DayDreamer non va in onda domenica 20 dicembre. Quando torna #daydreamer #anticipazioni -