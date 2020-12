Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: smartphone in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a due giornali (Di sabato 19 dicembre 2020) L’obiettivo è ridurre il divario digitale che lascia indietro le fasce di popolazione più in difficoltà, le cui condizioni spesso sono peggiorate a causa della pandemia. In manovra entra – attraverso un emendamento che verrà votato nelle prossime ore – il “kit digitalizzazione”: chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20mila euro potrà avere per un anno uno smartphone in comodato d’uso, connesso ad Internet e con incluso l’abbonamento a due organi di stampa e l’app Io, che diventerà indispensabile nei rapporti con la pubblica amministrazione e ora serve anche per ottenere il cashback. Il beneficio è concesso ad una sola persona per nucleo familiare, a patto che non sia già titolare di un contratto di connessione Internet e di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) L’obiettivo è ridurre il divario digitale che lascia indietro le fasce di popolazione più in difficoltà, le cui condizioni spesso sono peggiorate a causa della pandemia. Inentra – attraverso un emendamento che verrà votato nelle prossime ore – il “kit”: chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20mila euro potrà avere per ununoin, connesso ade con incluso l’a due organi di stampa e l’app Io, che diventerà indispensabile nei rapporti con la pubblica amministrazione e ora serve anche per ottenere il cashback. Il beneficio è concesso ad una sola persona per nucleo familiare, a patto che non sia già titolare di un contratto di connessionee di ...

CatalfoNunzia : Stiamo lavorando a 360° per garantire a tutti i lavoratori le stesse tutele, siano essi dipendenti o autonomi. Per… - matteosalvinimi : Un milione di euro all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus, anche per la promozione dei diritti del… - M5S_Camera : 40 MILIONI DELLE RESTITUZIONI DELLA CAMERA AL PERSONALE SANITARIO Con l’emendamento alla manovra approvato in comm… - clikservernet : Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: smartphone in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a d… - Noovyis : (Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: smartphone in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a… -