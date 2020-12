Benevento-Genoa | Inzaghi alla vigilia | “Questa gara ci darà tante risposte” (Di sabato 19 dicembre 2020) Domenica alle 15 il Vigorito ospita Benevento-Genoa sfida importante in chiave salvezza. I padroni di casa quindicesimi, il Grifone è penultimo, alla viglia del match parla Flippo Inzaghi. Il tecnico spera di tornare a vincere dopo quattro turni all’asciutto, anche se va detto che soprattutto in casa il calendario è stato ricco di ostacoli importanti. L'articolo Benevento-Genoa Inzaghi alla vigilia “Questa gara ci darà tante risposte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Domenica alle 15 il Vigorito ospitasfida imporin chiave salvezza. I padroni di casa quindicesimi, il Grifone è penultimo,viglia del match parla Flippo. Il tecnico spera di tornare a vincere dopo quattro turni all’asciutto, anche se va detto che soprattutto in casa il calendario è stato ricco di ostacoli importanti. L'articoloci” proviene da www.meteoweek.com.

TV7Benevento : BENEVENTO - GENOA: I CONVOCATI... - NTR24 : Benevento-Genoa, i convocati di Inzaghi: in lista c’è anche Moncini - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi ne convoca 24 per il Genoa: rientra Moncini - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. Inzaghi: 'Genoa squadra esperta, dobbiamo stare attenti' - CorriereQ : Genoa, Maran: “Zappacosta e Pandev ok col Benevento” -