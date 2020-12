Asamoah: “Dopo addio all’Inter voglio restare in Europa. Tornare in Ghana? Un giorno sarò da esempio ai giovani ma ora…” (Di sabato 19 dicembre 2020) Un professionista vero, serio e mai una parola fuori posto. Adesso, Kwadwo Asamoah aspetta una nuova chance. L'ex calciatore anche di Juventus e Inter è attualmente svincolato ma si allena, da solo, in attesa di una chiamata da parte di qualche squadre. Il suo desiderio più grande è quello di restare in Europa e magari proprio in Italia, quella che lui stesso definisce la sua seconda casa ai microfoni di BBC Africa.Asamoah: presrnte e futurocaption id="attachment 1051887" align="alignnone" width="548" Asamoah (getty images)/captionIl ghanese parte dall'addio all'Inter: "Sono il tipo di ragazzo e calciatore che non si lamenta, anche se non gioco. Preferisco sostenere i miei compagni di squadra, perché voglio che la squadra vinca", ha detto Asamoah sulla ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 dicembre 2020) Un professionista vero, serio e mai una parola fuori posto. Adesso, Kwadwoaspetta una nuova chance. L'ex calciatore anche di Juventus e Inter è attualmente svincolato ma si allena, da solo, in attesa di una chiamata da parte di qualche squadre. Il suo desiderio più grande è quello diine magari proprio in Italia, quella che lui stesso definisce la sua seconda casa ai microfoni di BBC Africa.: presrnte e futurocaption id="attachment 1051887" align="alignnone" width="548"(getty images)/captionIl ghanese parte dall'all'Inter: "Sono il tipo di ragazzo e calciatore che non si lamenta, anche se non gioco. Preferisco sostenere i miei compagni di squadra, perchéche la squadra vinca", ha dettosulla ...

