Voti dal Brasile in supporto di Dayane e Rosalinda: l’AGCOM apre un’istruttoria (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip è finito sotto la lente d’ingrandimento dell’AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. A fronte di moltissime segnalazioni sulla presunta irregolarità di alcuni teleVoti, l’AGCOM ha deciso di volerci vedere chiaro. Sembrerebbe infatti che molti brasiliani, fan di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, abbiano manipolato l’esito di alcuni teleVoti grazie a migliaia di account falsi. Come si concluderà questa storia? l’AGCOM apre un’istruttoria, la nota ufficiale In una nota rilasciata questa mattina da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, si legge infatti: “L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità ... Leggi su biccy (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip è finito sotto la lente d’ingrandimento del, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. A fronte di moltissime segnalazioni sulla presunta irregolarità di alcuni teleha deciso di volerci vedere chiaro. Sembrerebbe infatti che molti brasiliani, fan diMello eCannavò, abbiano manipolato l’esito di alcuni telegrazie a migliaia di account falsi. Come si concluderà questa storia?, la nota ufficiale In una nota rilasciata questa mattina da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, si legge infatti: “L’Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità ...

DarioNardella : Fino al 15 dicembre è possibile scegliere il #CastellodiSammezzano tra i Luoghi del Cuore, la raccolta voti promoss… - Lucascarabelli : @ricpuglisi Borghi e Bagnai utli come la 'sabbia nel costume'. Due posizioni irreali che impediscono alla Lega di… - fisco24_info : Il dl Ristori è stato approvato definitivamente dalla Camera: AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto… - isabeaubless : RT @fdragoni: Doverosa premessa. Mike Pence è il Vice Presidente in carica. Ed in quanto tale presiede il Senato. Il suo voto vale soltanto… - brekbia : RT @maparliamodime: Speriamo di avere una seconda vincita oggi dopo i voti dal Brasile provvedimento per nardi???????????? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Voti dal The Best Fifa Awards 2020: Cristiano Ronaldo vota Messi, ma Leo non "ricambia". FOTO Sky Sport Cava Solter, dal sindaco di Casorezzo una mozione di sfiducia contro Beppe Sala

Il sindaco di Casorezzo propone di sfiduciare Sala dopo la promessa "tradita" di non difendersi in giudizio contro i ricorsi dei comuni contro la discarica ...

Lavoratori ex legge 12, la Cisal all’assessore Talarico: si intervenga su documento contabile

Senza questo procedimento si impedisce al Consiglio regionale di poter valutare il documento e apporre il voto necessario per avviare la "fase di contrattualizzazione" ...

Il sindaco di Casorezzo propone di sfiduciare Sala dopo la promessa "tradita" di non difendersi in giudizio contro i ricorsi dei comuni contro la discarica ...Senza questo procedimento si impedisce al Consiglio regionale di poter valutare il documento e apporre il voto necessario per avviare la "fase di contrattualizzazione" ...