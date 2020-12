Vasco Rossi ha ricevuto il Nettuno d’Oro (Di venerdì 18 dicembre 2020) , massima onorificenza bolognese. E’ stato lo stesso artista a rivelarlo, con un lungo post sui suoi canali social ufficiali. Vasco Rossi, d’altronde, è un emiliano purosangue, uno dei più grandi artisti che la regione abbia mai partorito a livello musicale. I numeri della sua carriera parlano infatti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laura Pausini si rivolge al Governo e ai suoi colleghi Coronavirus tra le vittime anche mamma di Alex Baroni Piero Pelù torna al locale dove esordì Tre anni fa moriva moriva Guido Elmi Enrico Ruggeri live report della data zero del tour Rovazzi insieme a J-Ax: nuovo singolo Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) , massima onorificenza bolognese. E’ stato lo stesso artista a rivelarlo, con un lungo post sui suoi canali social ufficiali., d’altronde, è un emiliano purosangue, uno dei più grandi artisti che la regione abbia mai partorito a livello musicale. I numeri della sua carriera parlano infatti per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Laura Pausini si rivolge al Governo e ai suoi colleghi Coronavirus tra le vittime anche mamma di Alex Baroni Piero Pelù torna al locale dove esordì Tre anni fa moriva moriva Guido Elmi Enrico Ruggeri live report della data zero del tour Rovazzi insieme a J-Ax: nuovo singolo

mariluddamunna : RT @fraurolo121: [...] E ogni volta che non sono coerente E ogni volta che non è importante Ogni volta che qualcuno si preoccupa per me Ogn… - infoitcultura : Vasco Rossi e quel concerto in Piazza Maggiore: «Nacque come uno scherzo» - infoitcultura : Bologna, Vasco Rossi riceve il Nettuno d’oro dal sindaco Merola: «Questa città mi ha nutrito l’anima» - infoitcultura : Bologna, Vasco Rossi riceve il Nettuno d’Oro - infoitcultura : Musica, Vasco Rossi riceve il Nettuno d'oro di Bologna: «Questa città ha nutrito la mia anima» -