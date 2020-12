Vaccini, per errore pubblicati i prezzi delle dosi su giornale belga (Di venerdì 18 dicembre 2020) errore di una sottosegretaria belga che ha diffuso su Twitter i prezzi delle dosi elargite all’Unione Europea. I paesi dell’Unione Europea pagheranno 12 euro a dose. Questa la rivelazione sul vaccino Pfizer-Biontech e 18 dollari peri vaccino Moderna, fatta involontariamente dalla sottosegretaria al Bilancio belga, Eva de Bleeker. La rivelazione è subito finita su uno screenshot del giornale fiammingo “Het Laatste Nieuws”, che lo ha pubblicato. Ora è da valutare se la de Bleeker abbia fatto il gesto appositamente oppure se sia stato di sfuggita. Per l’eurodeputato Peter Liese (Cdu Germania), responsabile per la Salute del gruppo Ppe, i prezzi riportati nel tweet pubblicato da Hln sono “realistici”. Secondo la tabella, il ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020)di una sottosegretariache ha diffuso su Twitter ielargite all’Unione Europea. I paesi dell’Unione Europea pagheranno 12 euro a dose. Questa la rivelazione sul vaccino Pfizer-Biontech e 18 dollari peri vaccino Moderna, fatta involontariamente dalla sottosegretaria al Bilancio, Eva de Bleeker. La rivelazione è subito finita su uno screenshot delfiammingo “Het Laatste Nieuws”, che lo ha pubblicato. Ora è da valutare se la de Bleeker abbia fatto il gesto appositamente oppure se sia stato di sfuggita. Per l’eurodeputato Peter Liese (Cdu Germania), responsabile per la Salute del gruppo Ppe, iriportati nel tweet pubblicato da Hln sono “realistici”. Secondo la tabella, il ...

