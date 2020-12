Truffa sui rimborsi della Ue. Sequestrati 500mila euro alla Comi. Per i pm ha intascato lo stipendio di due suoi assistenti. Nel fascicolo risultano indagate anche altre 5 persone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passano i mesi ma non smette di stupire l’inchiesta sulla tangentopoli lombarda che ha travolto Forza Italia. L’ultimo colpo di scena arriva dal Tribunale di Milano che ha disposto il sequestro di oltre mezzo milione di euro a carico dell’ex europarlamentare forzista Lara Comi e di altri cinque indagati. Al centro di questo provvedimento c’è l’accusa di Truffa aggravata ai danni del Parlamento europeo per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sostanzialmente, stando all’accusa della Procura di Milano diretta dal procuratore Francesco Greco, gli indagati avrebbero incassato i finanziamenti del europarlamento dichiarando un’attività di assistenza all’ex politico di Forza Italia che in gran parte non sarebbe stata realizzata, per poi retrocedere buona parte delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Passano i mesi ma non smette di stupire l’inchiesta sulla tangentopoli lombarda che ha travolto Forza Italia. L’ultimo colpo di scena arriva dal Tribunale di Milano che ha disposto il sequestro di oltre mezzo milione dia carico dell’exparlamentare forzista Larae di altri cinque indagati. Al centro di questo provvedimento c’è l’accusa diaggravata ai danni del Parlamentopeo per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Sostanzialmente, stando all’accusaProcura di Milano diretta dal procuratore Francesco Greco, gli indagati avrebbero incassato i finanziamenti delparlamento dichiarando un’attività di assistenza all’ex politico di Forza Italia che in gran parte non sarebbe stata realizzata, per poi retrocedere buona parte delle ...

