Traffico Roma del 18-12-2020 ore 12 | 30

(Di venerdì 18 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane è stato risolto l’incidente in tangenziale all’altezza di via della Moschea ci sono ora a correre pertra salari ai campi sportivi presso lo stadio rallentamenti in direzione opposta verso San Giovanni tra viale di Tor di Quinto e Salaria Poi più avanti tra Batteria Nomentana è l’uscita per la 24 ed anche su viale Castrense Ottaviano è chiusa via Tunisi per lavori di pronto intervento all’altezza di via Candiaintenso sul grande raccordo anulare rallentamenti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria poi Trabucco stai Prenestina in ...