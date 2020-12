Stellantis, dopo il matrimonio Fca-Psa Mike Manley sarà il numero uno in America (Di venerdì 18 dicembre 2020) Mike Manley, l’attuale amministratore delegato del gruppo Fca, dopo la fusione con Psa ricoprirà l’incarico di Head of Americas, ovvero di numero uno delle operazioni Americane del futuro gruppo Stellantis, “lavorando al fianco di Carlos Tavares e continuando a mettere a disposizione la sua grande esperienza, l’energia e la determinazione per rendere Stellantis l’azienda straordinaria che siamo certi sarà”, come si legge in una lettera inviata dal presidente di Fca John Elkann a tutti i dipendenti del gruppo. Il 56enne inglese, del resto, è uno degli artefici del prossimo matrimonio (il 4 gennaio si riuniscono le Assemblee straordinarie degli azionisti di Fca e Psa, per completare l’iter di fusione entro il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020), l’attuale amministratore delegato del gruppo Fca,la fusione con Psa ricoprirà l’incarico di Head ofs, ovvero diuno delle operazionine del futuro gruppo, “lavorando al fianco di Carlos Tavares e continuando a mettere a disposizione la sua grande esperienza, l’energia e la determinazione per renderel’azienda straordinaria che siamo certi”, come si legge in una lettera inviata dal presidente di Fca John Elkann a tutti i dipendenti del gruppo. Il 56enne inglese, del resto, è uno degli artefici del prossimo(il 4 gennaio si riuniscono le Assemblee straordinarie degli azionisti di Fca e Psa, per completare l’iter di fusione entro il primo ...

