Sanremo 2021: molti 'mini' fra i Big (rari) per un Festival che si preannuncia come un 'guazzabuglio' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un'edizione quella del Sanremo che andremo a vedere ed ascoltare dal 2 al 6 marzo, in diretta su Raiuno dal Teatro Ariston, decisamente 'opportunista'. Nel senso che (salvo miracoli), sapendo la maggior parte dei giovani in casa per via delle restrizioni, si è cercato di strizzare l'occhio alle nuove generazioni ma evidentemente con poca conoscenza dei reali loro gusti, 'inzeppando' letteralmente il cast di volti e voci nuovi. Una scelta forse giusta nel voler assicurare una variegata scelta di sonorità e generi differenti ma, in realtà, troppo 'azzardata' per una passerella che meriterebbe soprattutto la gloria di artisti notoriamente affermati. La 'prima volta' di Fedez, l'ennesima della Berti, e l'affronto (a Morgan) con Bugo Dunque ecco il 'debuttante' Fedez in coppia con Francesca Michielin e, di contro la longeva Orietta Berti, ma anche l'eterno 'sperimentatore' ...

