Samsung Galaxy S21 Ultra, appena trapelate tutte le specifiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) In questi minuti è trapelate la scheda tecnica al completo del Samsung Galaxy S21 Ultra, che, come riportato da 'SamMobile', è come fosse stato presentato oggi data la grande mole di informazioni di cui ormai si dispone grazie alla fuga di notizie di quest'oggi. La versione internazionale, equipaggiata con il processore Exynos 2100, disporrà di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con frequenza di refresh rate a 120Hz fino a risoluzioni WQHD+ o 2K (3200 x 1440 pixel). La configurazione comprende 12GB di RAM, e tagli di memoria scelta tra 128, 256 e 512GB (non espandibili). La fotocamera frontale dovrebbe coincidere con un'unità da 40MP con un obiettivo da 25mm. Il pannello posteriore del Samsung Galaxy S21 Ultra ospiterà quattro sensori, fra cui quello da ...

