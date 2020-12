Sampdoria-Crotone domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfida Sampdoria-Crotone domani in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. Gli uomini di Stroppa devono cercare la vittoria per provare ad uscire dalla zona retrocessione, mentre alla Sampdoria i tre punti farebbero scalare diverse posizioni. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle ore 18:00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A, oltre che in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfidain tv: eccoe come vedere intv el’anticipo della tredicesima giornata di. Gli uomini di Stroppa devono cercare la vittoria per provare ad uscire dalla zona retrocessione, mentre allai tre punti farebbero scalare diverse posizioni. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle ore 18:00. La gara sarà trasmessa intv su Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

sportface2016 : #calcio #SampdoriaCrotone domani in tv: ecco orario e come vedere l'anticipo di #SerieA - it_samp : Verso #SampCrotone: il punto sugli infortuni. #sampdoria - Dalla_SerieA : Due gruppi alla ripresa, venerdì nuovo mattutino in chiave-Crotone - - Dalla_SerieA : Ripresa immediata a Bogliasco, da giovedì testa al Crotone - - cadolucky88 : Lucky88 - Kèo Sampdoria vs Crotone – 20/12/2020 – VÐQG Italia -