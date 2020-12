Roma, incidente a catena in autostrada: 1 morto e due feriti (Di venerdì 18 dicembre 2020) incidente sull’A1 che ha visto coinvolti una serie di mezzi stradali che sono arrivati ad un violento tamponamento. incidente mortale sull’A1 sulla Diramazione Roma Sud (km 16) che ha visto coinvolte 4 vetture: 1 tir, 1 cotral (che aveva a bordo 20 passeggeri) e 2 automobili. Il tamponamento a catena è avvenuto nella mattina di oggi, 18 dicembre all’incirca alle 10 di mattina. Sono rimaste ferite due persone e un uomo di 81 anni è deceduto durante il disperato trasporto in ospedale. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Frascati per cercare di carpire informazioni sulla dinamica dell’incidente. L’uomo si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte nello scontro ed è deceduto dopo il trasporto d’urgenza al nosocomio di Torre Maura. I due ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020)sull’A1 che ha visto coinvolti una serie di mezzi stradali che sono arrivati ad un violento tamponamento.mortale sull’A1 sulla DiramazioneSud (km 16) che ha visto coinvolte 4 vetture: 1 tir, 1 cotral (che aveva a bordo 20 passeggeri) e 2 automobili. Il tamponamento aè avvenuto nella mattina di oggi, 18 dicembre all’incirca alle 10 di mattina. Sono rimaste ferite due persone e un uomo di 81 anni è deceduto durante il disperato trasporto in ospedale. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Frascati per cercare di carpire informazioni sulla dinamica dell’. L’uomo si trovava alla guida di una delle due vetture coinvolte nello scontro ed è deceduto dopo il trasporto d’urgenza al nosocomio di Torre Maura. I due ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma incidente Roma, incidente tra pulman e auto a Torrenova: venti feriti, due sono gravi Il Messaggero Maxi tamponamento su A1: 25 feriti, 2 gravi

Tamponamento a catena questa mattina sulla A1, diramazione Roma Sud, all’altezza del km 16. Nell’incidente, avvenuto per cause ancora non definite, sono rimaste coinvolte due auto, un pullman Cotral e ...

Tamponamento a catena questa mattina sulla A1, diramazione Roma Sud, all'altezza del km 16. Nell'incidente, avvenuto per cause ancora non definite, sono rimaste coinvolte due auto, un pullman Cotral e ...