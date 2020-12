Pompei, l’arte e la bellezza online per le festività: le iniziative (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti Pomepei (Na) – Pompei e il nuovo portale di interazione con l’arte contemporanea, un suggestivo omaggio musicale sulle note di Ennio Morricone, il saluto e un video racconto dei siti archeologici dedicato ai più piccoli dal topo giornalista più amato dai bambini, Geronimo Stilton, promozioni per l’’ingresso ai siti, verso un’ accoglienza sempre più inclusiva e visite guidate on –line in attesa della riapertura dei musei e dei luoghi d’arte. Sono le diverse proposte del Parco archeologico di Pompei per il periodo delle festività. Un’offerta variegata per i differenti utenti e per sottolineare, in questo momento così sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e al tempo stesso di festa, quanto sia fondamentale assicurare la presenza dell’arte e della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 6 minuti Pomepei (Na) –e il nuovo portale di interazione concontemporanea, un suggestivo omaggio musicale sulle note di Ennio Morricone, il saluto e un video racconto dei siti archeologici dedicato ai più piccoli dal topo giornalista più amato dai bambini, Geronimo Stilton, promozioni per l’’ingresso ai siti, verso un’ accoglienza sempre più inclusiva e visite guidate on –line in attesa della riapertura dei musei e dei luoghi d’arte. Sono le diverse proposte del Parco archeologico diper il periodo delle. Un’offerta variegata per i differenti utenti e per sottolineare, in questo momento così sospeso a causa dell’emergenza sanitaria e al tempo stesso di festa, quanto sia fondamentale assicurare la presenza dele della ...

