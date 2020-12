Pierpaolo Pretelli soffre e si sfoga: la reazione di Giulia Salemi e Dayane Mello (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli scoppia di nuovo in lacrime al Grande Fratello Vip, rivedere l’ex compagna lo ha non poco turbato, ecco cosa ha rivelato nella casa Pierpaolo Pretelli si è lasciato andare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 18 dicembre 2020)scoppia di nuovo in lacrime al Grande Fratello Vip, rivedere l’ex compagna lo ha non poco turbato, ecco cosa ha rivelato nella casasi è lasciato andare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

