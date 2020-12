Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini, l’abbraccio toglie ogni dubbio: come ha reagito Elisabetta Gregoraci? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per mesi il nome di Pierpaolo Pretelli all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato associato a quello di Elisabetta Gregoraci. Tra i due, però, non è nata alla fine quella storia d’amore in cui tutti i telespettatori speravano. Così dopo l’uscita di scena di quest’ultima sembra che lui abbia rivolto altrove le sue attenzioni. Nelle ultime ore … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per mesi il nome diall’interno della casa del Grande Fratello Vip è stato associato a quello di. Tra i due, però, non è nata alla fine quella storia d’amore in cui tutti i telespettatori speravano. Così dopo l’uscita di scena di quest’ultima sembra che lui abbia rivolto altrove le sue attenzioni. Nelle ultime ore … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

malandrina9 : RT @Niallsw: #GFVIP IN UN MONDO DI FILIPPO NARDI SII PIERPAOLO PRETELLI. ?? - suamyguerraa : RT @Niallsw: #GFVIP IN UN MONDO DI FILIPPO NARDI SII PIERPAOLO PRETELLI. ?? - MyliPanico : RT @Niallsw: #GFVIP IN UN MONDO DI FILIPPO NARDI SII PIERPAOLO PRETELLI. ?? - Giolla_Giolla : RT @Niallsw: #GFVIP IN UN MONDO DI FILIPPO NARDI SII PIERPAOLO PRETELLI. ?? - Notiziedi_it : Pierpaolo Pretelli svela di avere un blocco con le donne: la confessione -