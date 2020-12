Natale in zona rossa, oggi la decisione ufficiale. In serata parla Conte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Arancione, invece, negli altri giorni. Il governo sembra aver trovato l’accordo e presenterà il piano all’incontro con i presidente delle Regione. Natale in zona rossa, oggi la decisione ufficiale Passa la linea di far rimanere i divieti pesanti il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Italia indal 24 dicembre al 6 gennaio, ma solo nei giorni festivi e prefestivi. Arancione, invece, negli altri giorni. Il governo sembra aver trovato l’accordo e presenterà il piano all’incontro con i presidente delle Regione.inlaPassa la linea di far rimanere i divieti pesanti il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - Adnkronos : #Zonarossa a Natale, lo sfogo di Vissani: 'Tragico, giocano col c... degli altri' - trash_italiano : Noi stasera: “Mmh secondo me ci sarà Arisa, forse anche Malika Ayane, no dai punto tutto su Nek” Noi domani: “Mm… - IlMondoDiAllie : RT @Agenzia_Ansa: #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorn… - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: #Natale, dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorn… -