Napoli, si sblocca la cessione di Milik: l’agente è in città per incontrare De Laurentiis (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Juventus torna su Arkadiusz Milik dopo che la scorsa estate c’è stata una vera e propria telenovela tra le parti ma alla fine si è conclusa con un nulla di fatto. Ora l’attaccante vuole giocare e si troverà una soluzione. Milik, il cui contratto è in scadenza a giugno del 2021, dovrebbe dunque lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione di mercato. La richiesta di De Laurentiis è di 15-18 milioni di euro, nelle prossime ore l’entourage del giocatore incontrerà il patron azzurro per approfondire nei dettagli la questione. Gli aggiornamenti arrivano dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che, sull’argomento, scrive: “A Napoli è arrivato a Pantak, il procuratore del centravanti polacco. Juventus e Atletico Madrid sono le ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Juventus torna su Arkadiuszdopo che la scorsa estate c’è stata una vera e propria telenovela tra le parti ma alla fine si è conclusa con un nulla di fatto. Ora l’attaccante vuole giocare e si troverà una soluzione., il cui contratto è in scadenza a giugno del 2021, dovrebbe dunque lasciare ilnel corso della prossima sessione di mercato. La richiesta di Deè di 15-18 milioni di euro, nelle prossime ore l’entourage del giocatore incontrerà il patron azzurro per approfondire nei dettagli la questione. Gli aggiornamenti arrivano dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che, sull’argomento, scrive: “Aè arrivato a Pantak, il procuratore del centravanti polacco. Juventus e Atletico Madrid sono le ...

