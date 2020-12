“Mi girano le pa** | non mi calmo!” Alba Parietti si presenta a casa con un toy boy di 20 anni più giovane Francesco Oppini la prende malissimo | poi si scopre la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Alle Iene un nuovo scherzo: stavolta è toccato ache in passato aveva organizzato aduno scherzo con Le Iene. In questo caso invece la vittima è stata proprio lui. L’idea geniale diper lo scherzo Le Ieneè stata quella dirgli un nuovo fidanzato. Con un piccolo particolare: ha 30meno di lei. Ma a guardarlo bene non è un volto nuovo per i telespettatori Mediaset. Infatti è l’ex volto di Uomini e Donne Sonny Di Meo, fidanzato di Sara Shaimi. Già dal primo incontro, ad una cena organizzata dalla, trae Sonny Di Meo non è corso buon sangue. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Dopo aver scoperto ...