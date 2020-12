Malgioglio eliminato dal Grande Fratello Vip 5

(Di sabato 19 dicembre 2020)- GF Vip 5 Cristianoè uno dei concorrenti delVip 5. Cristianoal GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa nella puntata di lunedì 30 novembre, fingendosi ospite speciale. - Nel corso della ventiseiesima puntata va in nomination. - Nella ventisettesima puntata di venerdì 18 dicembre perde al televoto con appena il 6% dei voti, contro Tommaso Zorzi (55%), Maria Teresa Ruta (32%) e Giacomo Urtis (7%). Cristianoal GF Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 75. - Data di nascita: 23 aprile 1945. - Luogo di nascita: Ramacca (CT) - Status: single. - Profilo Instagram: circa 1 milione di follower sia prima del suo ingresso nella Casa che dopo la sua eliminazione Perché è famoso La carriera di Cristiano ...

E’ un Tommaso Zorzi stanco e demotivato quello che in questi giorni si mostra nella Casa del Grande Fratello Vip. Ieri l’influencer è finito nuovamente in nomination ma a deprimerlo è stato leggere i ...Filippo Nardi è stato squalificato, nuovi vipponi hanno fatto il loro ingresso in gioco e Cristiano Malgioglio è stato eliminato. Di certo, i tanti avvenimenti di ieri sera hanno giovato agli ascolti ...