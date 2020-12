Inter, Materazzi: «Nerazzurri in vetta a Natale» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marco Materazzi ha parlato dell’Inter e delle possibilità di vittoria dello scudetto Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, in una Intervista a La Gazzetta dello Sport ha affrontato diversi argomenti riguardanti proprio la squadra nerazzurra. SCUDETTO – «L’eliminazione dell’Europa un vantaggio? Ognuno dice quel che gli fa comodo, a seconda che la giochi o no. io dico che per come lavora Conte, allenarsi sempre e per settimane Intere sarà un grande vantaggio. Pioli o Conte in cima alla classifica a Natale? Per me sarà Conte. Obbligo scudetto per l’Inter? Era obbligata pure prima dall’uscita della CL». ERIKSEN – «Penso due cose. Se hai qualità in Premier devi dimostrarle pure in Serie A. E la seconda cosa che penso è che i colpi di gennaio sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Marcoha parlato dell’e delle possibilità di vittoria dello scudetto Marco, ex difensore dell’, in unavista a La Gazzetta dello Sport ha affrontato diversi argomenti riguardanti proprio la squadra nerazzurra. SCUDETTO – «L’eliminazione dell’Europa un vantaggio? Ognuno dice quel che gli fa comodo, a seconda che la giochi o no. io dico che per come lavora Conte, allenarsi sempre e per settimanee sarà un grande vantaggio. Pioli o Conte in cima alla classifica a? Per me sarà Conte. Obbligo scudetto per l’? Era obbligata pure prima dall’uscita della CL». ERIKSEN – «Penso due cose. Se hai qualità in Premier devi dimostrarle pure in Serie A. E la seconda cosa che penso è che i colpi di gennaio sono ...

