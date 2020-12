Insigne squalificato per un turno: salterà Lazio-Napoli (Di venerdì 18 dicembre 2020) Espulso per qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro Massa dopo il rigore assegnato all'Inter, Lorenzo Insigne se la cava con una sola giornata di squalifica oltre a un'ammenda di 10 mila ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Espulso per qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro Massa dopo il rigore assegnato all'Inter, Lorenzose la cava con una sola giornata di squalifica oltre a un'ammenda di 10 mila ...

JosiphOliver : Pronti a farci rubare la partita con la Lazio perché Insigne è stato squalificato per una sola giornata? - RaffaeleDeSa : RT @Napoli_Report: ??Ufficiale: #Insigne squalificato per una sola giornata.?? - AzzurrissimoTwi : ?? GIUDICE SPORTIVO. Insigne squalificato solo per un turno! - - ContropiedeA : Il capitano del Napoli è stato squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata per espressioni irrispettose - sportli26181512 : Insigne squalificato per un turno: salterà Lazio-Napoli: Il giudice sportivo ha fermato anche Schiattarella (Beneve… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne squalificato Lorenzo Insigne squalificato per una giornata dopo l’espulsione in Inter-Napoli Sport Fanpage Serie A: una giornata di squalifica ad Insigne, tre a Barak

Serie A: una giornata di squalifica ad Insigne, tre a Barak. la lista degli squalificati per la tredicesima giornata di serie A ...

UFFICIALE – Giudice Sportivo, squalificati anche Locatelli e Schiattarella

Non solo Antonin Barak e Lorenzo Insigne. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno anche altri quattro calciatori dopo la dodicesima giornata di Serie ...

Serie A: una giornata di squalifica ad Insigne, tre a Barak. la lista degli squalificati per la tredicesima giornata di serie A ...Non solo Antonin Barak e Lorenzo Insigne. Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno anche altri quattro calciatori dopo la dodicesima giornata di Serie ...