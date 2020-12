“Grande Fratello Vip 5”, Pierpaolo e Giulia sempre più vicini (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quello che sta nascendo nella casa del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo e Giulia è un feeling molto particolare che giorno dopo giorno li rende inseparabili. La loro amicizia è nata fin da subito, dopo pochi giorni dall’entrata dell’influencer e questo improvviso interesse da parte di Pierpaolo per lei è stato più volte motivo di scontro tra lui ed Elisabetta Gregoraci. Ora i due ragazzi passano molto tempo insieme e questa vicinanza non è passata inosservata agli occhi dei loro coinquilini che si lasciano andare a commenti sempre più insistenti. Intanto, a conferma di tutto ciò, Giulia e Pierpaolo, dopo aver trascorso da soli del tempo in cucina, si sono scatenati in giardino a tempo di musica, e sulle note di una sensuale bachata hanno improvvisato ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 dicembre 2020) Quello che sta nascendo nella casa delVip 5è un feeling molto particolare che giorno dopo giorno li rende inseparabili. La loro amicizia è nata fin da subito, dopo pochi giorni dall’entrata dell’influencer e questo improvviso interesse da parte diper lei è stato più volte motivo di scontro tra lui ed Elisabetta Gregoraci. Ora i due ragazzi passano molto tempo insieme e questa vicinanza non è passata inosservata agli occhi dei loro coinquilini che si lasciano andare a commentipiù insistenti. Intanto, a conferma di tutto ciò,, dopo aver trascorso da soli del tempo in cucina, si sono scatenati in giardino a tempo di musica, e sulle note di una sensuale bachata hanno improvvisato ...

AGCOMunica : #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip #GFvip #GrandeFratello - davidefaraone : Ma il portavoce del Presidente del Consiglio che invia la geolocalizzazione dalla Libia da una base segreta l’ha ca… - trash_italiano : #GFVIP, Cristiano Malgioglio parla dei contratti: 'tu quante puntate hai?', la regia stacca ma è bufera - avantinoi : RT @La7tv: #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Ricordo a #Renzi che non stiamo giocando alla Ruota della Fortuna, sono in ballo il present… - AntonioDonatoPa : RT @vanabeau: Quindi Renzi è antipatico e Calenda arrogante. Nel paese del Grande Fratello conta di più essere 'simpaticoni' come Conte e D… -