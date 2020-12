Firenze, Nardella: “Chiudere per le feste è inevitabile per prudenza” (Di venerdì 18 dicembre 2020) FIRENZE – Va capito “in cosa il governo non ha lavorato bene e può far meglio”, ma senza “polemizzare e dividerci tra chi vuole e chi non vuole la crisi”. Lo sottolinea a ‘Controradio’ il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che, promuovendo questo spirito costruttivo, di criticità operative su cui far meglio ne individua subito due. La prima è la riapertura delle scuole superiori, partita “gestita male a settembre”. Per questo “dobbiamo chiedere” all’esecutivo “il massimo impegno e le garanzie per ripartire in sicurezza dal 7 gennaio”. Secondo, “la distribuzione dei vaccini. Su quelli antinfluenzali in passato non sempre siamo stati efficienti a livello nazionale”. Inoltre “ci sono stati problemi sui tamponi”. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) FIRENZE – Va capito “in cosa il governo non ha lavorato bene e può far meglio”, ma senza “polemizzare e dividerci tra chi vuole e chi non vuole la crisi”. Lo sottolinea a ‘Controradio’ il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che, promuovendo questo spirito costruttivo, di criticità operative su cui far meglio ne individua subito due. La prima è la riapertura delle scuole superiori, partita “gestita male a settembre”. Per questo “dobbiamo chiedere” all’esecutivo “il massimo impegno e le garanzie per ripartire in sicurezza dal 7 gennaio”. Secondo, “la distribuzione dei vaccini. Su quelli antinfluenzali in passato non sempre siamo stati efficienti a livello nazionale”. Inoltre “ci sono stati problemi sui tamponi”.

Efisio31251859 : RT @Signorasinasce: #Cittadinanzaonoraria di #Firenze ad #AngelaMerkel. E bravo Nardella. Tanto leccare la kulona non servirà a nulla. Lei… - filefit : RT @cambiailmondo: FIRENZE: La querela temeraria di Nardella colpisce la democrazia, non solo Tomaso Montanari - filefit : FIRENZE: La querela temeraria di Nardella colpisce la democrazia, non solo Tomaso Montanari - cambiailmondo : FIRENZE: La querela temeraria di Nardella colpisce la democrazia, non solo Tomaso Montanari - filefit : FIRENZE: La querela temeraria di Nardella colpisce la democrazia, non solo Tomaso Montanari -